Miley Cyrus und Cody Simpson: Liebestattoo nach fünf Monaten

Noch kein halbes Jahr sind sie zusammen, sicher scheinen sich Miley Cyrus und Cody Simpson miteinder dennoch zu sein. So sicher offenbar, dass sie sich nun gar dafür entschieden haben, sich als Zeichen ihrer Liebe ein gemeinsames Tattoo unter die Haut stechen zu lassen. Beide haben bereits mehrere, für ihr erstes Partnermotiv wählten sie aber ein auf den ersten Blick etwas eigensinniges Motiv. So zieren die Unterarme der beiden nun jeweils ein stilisierter Dreizack - in Anlehnung an Simpsons neuen Poesieband " Prince Neptune". Nico Basill, der verantwortliche Tätowierer, teilte die ersten Bilder seiner Arbeit auf Instagram: