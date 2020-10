Miley Cyrus: Hund erlitt am "The Voice"-Set Stromschlag

Miley Cyrus gilt als Tierfreundin. Die Liebe zu ihren Vierbeinern geht so weit, dass sie die Abbilder einiger ihrer Schützlinge gar für immer als Tattoo unter der Haut trägt. Kein Wunder also, dass ihr ein Schockmoment, den ihr einer ihre Hunde vor einigen Jahren bescherte, nach wie vor in Erinnerung ist.

Cyrus war 2016 und 2017 Jurymitglied in der US-Gesangsshow "The Voice". Ausgerechnet während der Dreharbeiten soll ihre Hündin mit dem Namen "Little Dog" einen Unfall erlitten haben. Sie habe sich einen Stromschalg geholt, erzählte die Musikerin im Interview mit dem US-Radiomoderator Frankie V.. "Wisst ihr, an diesen Sets gibt es überall Kabel (...). Die Kandidaten haben gesungen, alle waren beschäftigt und plötzlich haben wir bemerkt, dass sie krampft." Cyrus versicherte ihren Fans aber, dass "Little Dog" aktuell glücklicherweise bei guter Gesundheit ist.