Unausstehlich: Stars, die einander bei Dreharbeiten aus dem Weg gingen

Alyson Hannigan (Lily Aldrin) und Jason Segel (Marshall Eriksen) kamen am Set von "How I Met Your Mother" zwar prächtig miteinander aus. Allzu nah wollte Segel ihrem Serienpartner aber auch nicht kommen, weswegen sie in ihrem Vertrag sogar eine Klausel einbauen ließ, derzufolge sie ihn nicht küssen musste. Der Grund: Der Schauspieler ist Raucher. "Ich kann Zigarettenrauch nicht ausstehen. Es ist so, als würde man einen Aschenbecher küssen. Er versucht höflich zu sein und kaut Kaugummi oder isst ein Minzbonbon, aber das hilft nicht", erklärte Hannigan gegenüber "Digital Spy" im Jahr 2008.