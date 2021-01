Bekannte Schauspiel-Kollegin über George Clooney: "Er stank wie eine Brauerei"

Verletzung erschwerte Dreharbeiten

Ein anderes Mal sei Clooney mit einem verletzten Gesicht am Set aufgekreuzt, erinnerte sich Pfeiffer - was die Dreharbeiten ebenfalls erschwerte.

"Ja, ich habe zur Mittagszeit mit der Crew Basketball gespielt und eines der Crewmitglieder hat mir seinen Ellbogen ins Gesicht gerammt, was mir die Augenhöhle gebrochen hat. Und ich sagte: 'Ich kann immer noch drehen.' Ich erinnere mich, dass wir tatsächlich Szenen gedreht haben, in denen wir mit einem Kind die Hälfte meines Gesichts verdeckt haben", so der 59-Jährige über seine Verletzung.

Clooney datete einst Pfeiffers Schwester

"Das ist so lange her. Ich glaube nicht, dass ich dich seit der Premiere von 'Tage wie dieser' gesehen habe", gab sich Pfeiffer nostalgisch, woraufhin Clooney witzelte: "Ich denke, das war eigentlich dein Plan. Das nennt man die einstweilige Verfügung."

Wie sich die beiden eigentlich kennengelernt haben, plauderte der Schauspieler bei der Gelegenheit ebenfalls aus - und verriet, dass er zum damaligen Zeitpunkt Pfeiffers Schwester datete.

"Ich habe dich 1982 getroffen, als ich mit deiner Schwester Dedee zusammen war. Du hast in Santa Monica gelebt und sie lebte über der Garage. Ich erinnere mich, weil es so aufregend war, dabei zuzusehen, wie deine Karriere startete. Plötzlich waren es "Scarface" und "Ladyhawke". Ich erinnere mich nur daran, dass ich jemanden getroffen habe, dessen Karriere gerade explodiert war", so Clooney.

"Tage wie dieser" (Originaltitel: "One Fine Day") ist eine romantische Komödie von Michael Hoffman. Melanie Parker (Michelle Pfeiffer), ist eine geschiedene Architektin und Mutter eines Sohnes. Jack Taylor (George Clooney) spielt einen Kolumnisten und Vater einer Tochter, der ebenfalls in Scheidung lebt. Beide treffen sich eines Morgens, als Jack überraschend mit seiner Tochter alleine gelassen wird und Melanie vergisst, ihren Sohn zur Schule zu bringen. Infolgedessen verpassen beide Kinder ihren Schulausflug und sitzen mit ihrem Elternteil fest. Melanie und Jack lernen sich kennen, beginnen aber schon bald, die Stereotype ihrer Ex-Ehepartner aufeinander zu projizieren. Der Film erwies sich als Flop an den Kinokassen, gilt seitdem aber als beliebte Romcom, die regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt wird.