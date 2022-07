Michelle Obama: So gratuliert man als Ex-First-Lady seiner Tochter zum 24er

Auch Barack Obama ließ es sich nicht nehmen, seiner Tochter öffentlich zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag, Mali! Ganz gleich, was für eine raffinierte, versierte, schöne und liebenswürdige junge Frau aus dir geworden ist – du wirst immer mein Baby sein. Und ich werde immer für dich da sein", schrieb er.

Obama spricht in der Öffentlichkeit stets in höchsten Tönen von seinen Kindern. Diese haben ihm nach eigenen Worten einiges voraus. "Meine Töchter sind so viel weiser, gebildeter und begabter als ich es in ihrem Alter war", sagte er im vergangenen Jahr dem CNN-Moderator Anderson Cooper. Obama lobte die Haltung, die Sasha (21), Malia und ihre Generation hätten: "Was du und ich vielleicht als "das ist irgendwie, wie die Dinge sind" toleriert haben, ist ihre Einstellung "Warum? Lasst uns das ändern!""