Victoria Beckham: Ehe mit David "würde nicht halten"

Seit dem 4. Juli 1999 sind David und Victoria Beckham verheiratet. Das Paar hat vier Kinder. Geheiratet wurde damals ziemlich extravagant, auf dem Schloss Luttrellstown in Irland unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dieses Jahr feiert das britische Glamour-Paar seinen 23. Hochzeitstag, obwohl es in der Vergangenheit offenbar Menschen gab, die ihre Beziehung infrage stellten, wie Victoria Beckham nun in einem Posting anlässlich ihres Hochzeitsjubiläums andeutete.

23 Jahre Ehe: Beckhams lachen über ihre Kritiker

Über ihre Kritiker können das ehemalige Spice Girl und der Ex-Kicker aber wohl nur lachen.

"Sie sagen, er ist nicht lustig. Sie sagen, ich lächle nicht. Sie sagten, es würde nicht halten", schrieb Victoria auf Instagram und fügte ein tränenlachendes Smiley hinzu. "Heute feiern wir 23 Jahre Ehe", teilte sie ihren Followern mit und schrieb, an ihren Gatten gerichtet: "David, du bist mein Ein und Alles, ich liebe dich so sehr!!!!"