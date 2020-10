Michael Keaton hat die witzigste Antwort, wer denn nun der beste "Batman" ist

Keaton, der am 5. September seinen 69. Geburtstag feierte, glänzte nach seinem ersten Auftritt in den 90ern ein weiteres Mal in der Rolle des Comic-Helden. In "Batmans Rückkehr" (1992) nahm er es mit Danny DeVito als Pinguin-Fiesling und mit Michelle Pfeiffer als Catwoman auf. Keaton hat fast jedes Genre ausprobiert, vom Shakespeare-Darsteller in Kenneth Branaghs "Viel Lärm um nichts", über den geklonten Ehemann in der Komödie "Vier lieben Dich" bis zum FBI-Agenten in Quentin Tarantinos Action-Drama "Jackie Brown".