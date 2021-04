Michael J. Fox trauert um "treuen Hund und loyalen Freund"

Es ist nicht zu übersehen: Der Schauspieler und sein Hund waren ein eingespieltes Team. Am 24. Dezember hatte Michael J. Fox das letzte Foto geteilt, auf dem er zusammen mit Gus zu sehen ist.

In seinen Memoiren "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" hatte der Schauspieler Gus als "Wunderhund" bezeichnet, weil dieser eine ständige Quelle der Unterstützung in seinem anhaltenden Kampf gegen die Parkinson-Krankheit sei.