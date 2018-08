MeToo-Aktivistin Rose McGowan an Argento: "Tu das Richtige"

Vorwürfe gegen Argento

Die New York Times hatte vor eineinhalb Wochen berichtet, Argento habe den heute 22 Jahre alten Schauspieler Jimmy Bennett in Kalifornien missbraucht, als er 17 und sie 37 Jahre alt war. Sexuelle Handlungen mit Unter-18-Jährigen sind in dem US-Bundesstaat strafbar. Bennett habe Jahre später 3,5 Millionen Dollar von Argento gefordert, in diesem Frühjahr hätten sie sich auf 380.000 Dollar (rund 330.000 Euro) geeinigt. Argento hatte den Bericht der Zeitung wenige Tage später deutlich zurückgewiesen. Bennett sprach von einem "Ereignis", das ihm widerfahren sei und einer "Person, die mir Unrecht getan hat" - was genau er Argento vorwirft, ließ er aber offen.