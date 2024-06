Meryl Streeps Tochter Louisa überrascht mit Coming-Out

Die Schauspielerin outete sich in einem Instagram-Post öffentlich als lesbisch und machte ihre Beziehung offiziell.

Die 33-Jährige, die aus der HBO-Serie "The Gilded Age" bekannt ist, veröffentlichte am Samstag erstmals Instagram-Fotos mit ihrer Partnerin, Produzentin Anna Blundell ( zu sehen hier ).

Ihr Posting bezieht sie auf einen Artikel der New York Times" mit der Überschrift: "We’re Entering a Joyful New Era of Lesbian Fashion" (deutsch: "Wir betreten eine freudige neue Ära der lesbischen Mode"), den Streeps Tochter ebenfalls teilte.

Louisa Jacobson stammt aus Meryl Streeps Ehe mit Bildhauer Don Gummer, welche letztes Jahr für beendet erklärt wurde. Aus dieser Beziehung stammen auch die erwachsenen Kinder des Ex-Paares Henry Wolfe, Mamie und Grace Gummer.