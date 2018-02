Gesprächig und gar nicht kapriziös, wie im Vorfeld vermutet, zeigte sich Melanie Griffith bei der Pressekonferenz mit Richard Lugner um 13:00 Uhr in der Lugner City. Der Hollywoodstar ist Mörtels gut bezahlter Gast am diesjährigen Opernball.

Schwarzes Vintage-Kleid

Bei der Fragerunde verriet sie, dass sie auf dem Ball ein schwarzes Kleid von Designer Azzedine Alaia tragen werde, der erst vor einigen Wochen verstorben ist. Es sei ein Vintage-Kleid, das sie schon seit 20 Jahren besitzt und das maßangefertigt wurde.

Lugner ist sexy und liebenswürdig

Lugners Vorjahresgast Goldie Hawn ist eine der besten Freundinnen von Griffith. Sie habe über Lugner gesagt, dass er "sexy und liebenswürdig" sei, lachte die 60-jährige Schauspielerin. "Sie sehen auch sehr toll aus", bedankte sich der stolze Baumeister.

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Auch über die aufwendige Suche nach einem guten Stylisten gab sie Auskunft: "Ich hatte jetzt Hautkrebs auf meiner Nase, der operiert werden musste. Es sieht schrecklich aus, aber mein Make-up Artist macht einen tollen Job."

Sogar auf ihre Ex-Männer angesprochen erklärte sie offen: "Ich werde nie wieder heiraten!" Sie wünsche sich zwar eine neue Liebe, aber der nächste Freund solle sein eigenes Haus haben.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Gemeine Kommentare im Netz

So charmant wie sie sich bei der Konferenz zeigte, so gemein sind die Kommentare im Netz über Griffiths erste Bilder in Wien gewesen. Viele Beobachter echauffierten sich über das Aussehen der 60-Jährigen. Alt und schrecklich sehe der operierte Hollywoodstar aus, so die wenig netten Meldungen in den sozialen Medien, die Griffith wohl lieber nicht zu Gesicht bekommen sollte - aber Deutsch spricht sie eh nicht.

Foto: KURIER/Rainer Eckharter

Foto: KURIER/Rainer Eckharter Foto: KURIER/Rainer Eckharter Foto: KURIER/Rainer Eckharter

