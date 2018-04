Melania: Warum sie sich schon einmal von Trump getrennt hat

Gerüchte um eine mögliche Trennung von Donald und Melania Trump kursieren seit Trumps Amtsantritt zwar immer wieder - der US-Präsident und seine Frau haben aber bislang Zusammenhalt bewiesen. Nun enthüllt ein ehemaliger Journalist allerdings, dass Melania den Präsidenten in der Vergangenheit schon einmal verlassen hat.

Trump hatte Kontakt zu Ex-Freundin

Vor rund 20 Jahren soll sich das ehemalige Model von den damaligen Immobilien-Tycoon vorübergehend getrennt haben. Das berichtet der ehemalige Journalist Ronald Kessler in seinem neuen Buch "The Trump White House: Changing the Rules of the Game".

Das Paar hatte sich 1998 kennengelernt. Wie Kessler gegenüber Us Weekly im Gespräch über sein Buch behauptet, soll Melania ihren Donlad aber noch im selben Jahr abserviert haben. Der Grund: Er hat sich mit seiner Ex-Freundin Kara Young (siehe Bild unten) getroffen. Young sei aus Trumps Apartment spaziert, als Melania ihn zu einem gemeinsamen Flug nach Mar-a-Lago in Florida abholen wollte.