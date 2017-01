Für Zündstoff sorgt Melania Trumps erstes Magazin-Cover als First Lady. Das ehemalige Model prangt auf der Titelseite der mexikanischen Vanity Fair und löst damit eine riesige Empörungswelle aus.

Das Lifestyle-Magazin zeigt die Slowenin, wie sie Schmuck wie Spaghetti auf einem Löffel aufrollt. Die 46-Jährige isst quasi von einem Teller voller Juwelen und gibt sich dekadent. Viele Mexikaner empfinden das als Hohn. Mexiko und die USA befinden sich durch Donald Trumps Pläne derzeit in der schwersten diplomatischen Krise seit Jahrzehnten.

Foto: vanity fair

Besonders pikant daher, dass Melanias Protz-Cover nur einen Tag nachdem Trump die erste schriftliche Anordnung für mehr Grenzkontrollen und den Mauerbau zwischen Mexiko und den USA veranlasst hat, erschienen ist.

Jetzt fordern viele empörte Mexikaner via Twitter, dass 'Vanity Fair' die aktuelle Ausgabe des Magazins nicht im Land vertreibt. "Es ist eine Verspottung und Beleidigung für Mexiko", so ein Nutzer. Das Cover wird wohl bald als Definition von Ironie im Wörterbuch stehen, witzelt ein anderer User.

Das Magazin hat bereits eingestanden, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung schlecht gewählt war.

How can a magazine be so morally bankrupt and what the hell is the message of the image? @VanityFairMX #vanityfairmexico https://t.co/znNuGNfw4W