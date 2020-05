Mehr als nur Strippenzieher: Nico Santos etabliert sich als Künstler

Auch sein Vater Egon Wellenbrink, den viele noch als "Melitta-Mann" aus Werbespots der 90er-Jahre kennen dürften, mischt auf der Platte mit. Der 75-Jährige spielt am Ende des rhythmisch abwechslungsreichen "Changed" ein Saxophon-Solo. Besonders persönlich wird Santos in der Klavierballade "Walk In Your Shoes" über seinen damaligen Jugendfreund Adri, der im Alter von 15 Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. "Ich habe daran zwölf Jahre gesessen und jetzt ein Lied gefunden, auf das seine Eltern und Brüder stolz sein können." Neben den elf neuen Songs hat der 27-Jährige drei seiner früheren Hits mit befreundeten Künstlern neu eingesungen, darunter sein spanischer Kollege Alvaro Soler, der auf "Unforgettable" auf Englisch singt.

Pünktlich zur Veröffentlichung des Albums ist Santos derzeit als Teilnehmer der Vox-Musikshow "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen. Am kommenden Dienstag (12. Mai) singen Musikerkollegen wie Max Giesinger und Lea ihre Lieblingslieder des Hit-Produzenten, darunter auch "Walk In Your Shoes". Eine ideale Werbeplattform, die Santos nutzen will, um sich bei einem Millionenpublikum weiter als Künstler zu etablieren - und nicht bloß als Strippenzieher im Hintergrund zu stehen.