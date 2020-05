Skandal Royal: Nackte Diana und andere pikante Details aus dem Palastleben

Man könnte ja eigentlich annehmen, dass man schon alles über die Royals weiß – die sogenannten Insider plaudern ja gerne die großen und kleinen Geheimnisse der Blaublüter aus.

Aber da geht noch viel mehr, wie jetzt der britische Autor Tom Quinn beweist. Er hat zahlreiche Interviews mit Palastmitarbeitern geführt und die kuriosesten Geschichten in dem Buch „ Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle“ gesammelt.

Von Prinzessin Diana, die gerne nackt auf dem Dach der Sonne frönte, Prinzessin Margaret (die Schwester der Queen), die angeblich nicht nur schlecht sang, sondern auch ihrem Ehemann ihre Affären gerne unter die Nase rieb, und Meghan, die sich im Frogmore Cottage wie in der russischen Steppe gefühlt haben soll.

Überhaupt scheinen die Royals keine Kinder von Traurigkeit zu sein, so wird von zahlreichen sexuellen Eskapaden berichtet. Vor allem Prinzessin Margaret (sie starb am 9. Februar 2002) soll in dieser Hinsicht sehr ausschweifend gewesen sein. Ihr damaliger Ehemann, Lord Snowdon, übrigens auch. Beide sollen sogar mit demselben Mann intim gewesen sein.