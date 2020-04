Sängerin Mathea ist kein One-Hit-Wonder

Sehr persönlich wird Mathea in dem Song „Kein Tutu“, in dem sie sich daran erinnert, wie gern sie Tänzerin geworden wäre, diesen Traum aber wegen Verletzungen aufgeben musste. Und in „Haus“ verspricht sie der Mama eine Bleibe am Meer. „Sie und mein Papa haben mich immer so toll unterstützt. Aber der Traum von meiner Mama ist, am Meer zu leben. Ich hab mir in den Kopf gesetzt, ihr dort ein Haus zu kaufen, wenn das Geld reicht. Und ich bau mir selbst eines daneben hin!“