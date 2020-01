"Megxit": Wer bald in Harrys und Meghans Rollen schlüpfen könnte

Ihre repräsentativen Aufgaben müssen nun auf die verbliebenen Familienmitglieder aufgeteilt werden - Harry und Meghan behalten lediglich ihre Schirmherrschaften. William und Kate dürften damit öfter zum Zug kommen. Beide gelten zudem als palastkonform und fügen sich in das von Queen Elizabeth vorgelebte Bild der britischen Monarchie.

Der Adels-Experte Robert Lacey geht indes davon aus, dass die Prinzessinen Eugenie und Beatrice in die Fußstapen der Sussexes treten werden. Lacey, der als Historiker und Royal-Biograf auch als Berater für die Netfllix-Serie "The Crown" fungiert, sagte gegenüber dem britischen Promi-Magazin Hello!, dass es "ziemlich klar sei", dass die Töchter von Prinz Andrew und Sarah "Fergie" Ferguson nun eine großere Rolle spielen werden - sollten sie dazu bereit sein. "Wenn zwei gehen, müssen zwei nackommen (...). Ich bin sicher, dass sie hervortreten und sehr willkommen sein werden. Das ist genau das, was die Familie jetzt braucht", so Lacey. Bis die Generation um Prinz George am Zug sei, dauere es immerhin noch 15 Jahre.