Harry, Meghan und der milliardenschwere Interessenkonflikt des Boulevards

Keine Privatsphäre für Royals

Besonders seit die beiden Eltern geworden sind ist deutlich spürbar, dass sie sich in erster Linie nach Privatsphäre sehnen. Insbesondere Prinz Harry kann die Maske nur schwer ablegen, die er von Geburt wegen trägt. Die beiden sahen sich in den vergangenen Monaten dazu genötigt, um ihres Friedens willen gegen das ungeschriebene Gesetz des Palastes zu verstoßen, das da lautet: "Never complain, never explain" (dt.: Nie erklären, nie beschweren, Anm.).

So reichte Prinz Harry im Oktober 2019 Klagen gegen die Sun und den Mirror ein, weil diese Nachrichten in seiner Mailbox abgehört haben sollen. Auch in Meghans Namen will das Paar vor Gericht ziehen. Die Klage richtet sich gegen Mail on Sunday und die Mutterfirma Associate Newspapers, nachdem diese nicht nur eine "skrupellose Kampagne" gegen sie führen würden, sondern zudem verfälschte Details eines hochgradig intimen Briefes an ihren Vater Thomas Markle veröffentlichten. In dem Schreiben hatte die Herzogin ihn gebeten, nicht weiter mit der Presse zu paktieren und "keinen weiteren Schmerz zu verursachen (...) falls du mich wirklich liebst, so wie du es den Medien gesagt hast".

Die Mail on Sunday dementierte die Vorwürfe der Sussexes zu diesem Zeitpunkt vehement und ließ verlautbaren, zu der veröffentlichten Geschichte zu stehen.

"Zu lange bin ich stiller Zeuge ihres privaten Leidens gewesen", erklärte der Prinz Harry damals die Entscheidung, die Mail on Sunday zu verklagen. "Nichts dagegen zu tun wäre das Gegenteil von dem, woran wir glauben."