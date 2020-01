Meghan und Harry: Queen soll Verzicht auf Titel angeboten haben

"Die Queen wollte von Anfang an einen reibungslosen Übergang für Meghan schaffen", sagte ein royaler Insider gegenüber der britischen Boulevardzeitung The Sun. "Das Angebot hätte es ihr ermöglicht, ihre Karriere fortzusetzen", so der Insider weiter.

Meghan wollte Royal sein

Meghan hätte damals jedoch "gerne" die Schauspielerei an den Nagel gehängt, um ein "arbeitendes Mitglied der königlichen Familie" zu werden. Bis zu ihrer Verlobung mit Prinz Harry im November 2017 hatte die 38-Jährige in der amerikanischen Serie "Suits" gespielt.

Einige royale Vertreter seien nun "frustriert, dass sie und Harry jetzt sagen, sie seien unter Druck gesetzt worden, ihr Leben als Royals aufzugeben", so der Insider weiter. Auf die mediale Komponente nahm er allerdings keinen Bezug. Insbesondere Meghan war durch die britische Boulevardpresse immer wieder beleidigt worden.