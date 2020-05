Megxit: Nicht Meghan, sondern Harry wollte aussteigen

Nachdem Prinz Harry und seine Frau Meghan bekannt gegeben hatten, dass sie sich als "Senior Royals" zurückziehen werden, wurde ganz schnell eine Wortneuschöpfung für den Ausstieg der beiden gefunden: Megxit. Und somit schien auch klar zu sein, wer die Schuld daran trug: Meghan.

Die Biografie über die beiden Ex-Royals "Finding Freedom" (erscheint am 11. August) möchte nun aber enthüllen, dass es angeblich genau umgekehrt gewesen sein soll. " Harry wollte sich in diese Richtung bewegen und hatte mehr als ein Jahr lang darüber nachgedacht. Meghan hat Harry in seiner Entscheidung unterstützt und mehrfach nachgefragt, ob er sich sicher sei", erzählte ein Insider aus Verlagskreisen der britischen Zeitung " Sun".

Allerdings ist festzuhalten, dass dieses Buch nicht als offizielle Biografie des Paares erscheinen wird und Harry und Meghan auch nicht selbst zu Wort kommen werden. Vielmehr wurde es von dem Royal-Experten Omid Scobie und der Journalistin Carolyn Durand verfasst.