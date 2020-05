Dianas Butler Paul Burrell sicher: Mit Meghan hätte es gekracht

„Ich denke, der hauptsächliche Unterschied zwischen ihnen ist, dass Meghan eine Strategie verfolgt, wohingegen Diana jung und naiv war. Diana hat das Buch mit Andrew Morton gemacht und über die Jahre um die Gunst der Presse geworben, weil sie keine Stimme hatte. Und ihre Willensstärke bedeutete, dass ihr die Menschen im Land am Herzen lagen und sie dachte, dass sie ein Recht dazu hatten, zu wissen, was hinter geschlossenen Türen passiert“, sagt der Ex-Butler.

„Meghan macht es für ihre Karriere. In den nächsten Jahren werden wir sie auf den roten Teppichen sehen, an der Seite von Promi-Freunden und vielleicht in Filmen. Diana war ganz anders – sie hatte kein Interesse an Selbstvermarktung“, so sein Urteil.