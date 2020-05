Rückkehr ungewiss: Die Queen bleibt für unbestimmte Zeit in Quarantäne

Laut der „Sunday Times“ bleibt Queen Elizabeth II. (94) für unbestimmte Zeit in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Insider befürchten sogar, dass sie nie mehr aus der Corona-Quarantäne zurückkehren wird.

Zumindest wird sie jetzt wirklich eine lange Zeit keine offiziellen Termine mehr wahrnehmen - und sogar der Buckingham-Palast wird heuer im Sommer zum ersten Mal seit 27 Jahren nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Auch große Veranstaltungen wie ihre Geburtstagsparade "Trooping the Colour", Royal Ascot und die königlichen Gartenpartys wurden bereits abgesagt. Man vermutet, dass das die längste Abwesenheit von offiziellen Pflichten in der 68-jährigen Regierungszeit der Queen werden könnte.

Mit dem Premierminister Boris Johnson und internationalen Regierungschefs steht sie nur per Telefon und Videoanruf in Kontakt. Frühestens im Herbst soll sie erst wieder Termine wahrnehmen - wenn überhaupt. Und dabei war ihr Motto immer "to be seen to be believed“ (gesehen zu werden, um glaubhaft zu sein).