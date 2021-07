Palast sieht sich gezwungen, Sussex-Tochter Lilibet rechtmäßige Ehre zu gewähren

Prinz Harrys Tochter, Lilibet Diana, ist die achte in der britischen Thronfolge. Damit, sie in die offizielle Erbfolge aufzunehmen, hat sich der Palast aber Zeit gelassen: Knapp zwei Monate nach der Geburt der Sussex-Tochter fehlte auf der offiziellen Website der Royals in der Auflistung der Thronfolger jede Spur von Lilibet. Noch vor wenigen Tagen wurde Charles Bruder, Prinz Andrew, als Nummer acht in der Thronfolge gelistet. Nachdem Fragen nach dem Grund für die Verzögerungen laut geworden waren, sah sich der Palast nun gezwungen zu reagieren und Lilibet offiziell in die Liste der Thronfolger aufzunehmen.

Lilibet mit Verzögerung in Thronfolge aufgenommen

Die offizielle Website von Royal.UK wurde am Montag aktualisiert. Inzwischen wird Lilibet als achte in der Thronfolge angeführt. Die Verzögerung wurde von Experten zuvor als Hieb gegen das Herzogpaar von Sussex gewertet. "Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, warum sie so lange brauchen", so ITV-Reporter Chris Ship im Podcast Royal Rata. "Alles, was sie tun müssen, ist [...] eine andere Nummer einzugeben. Sie haben es schon vorher gemacht. Sie haben es für Archie getan. Offensichtlich haben sie es für Louis getan, als er geboren wurde. Und sie haben es auch für einige der anderen Kinder wie August [Anm. Sohn von Prinzessin Eugenie] getan, die ebenfalls geboren wurden", so Ship über die Royal Family.