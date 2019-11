Meghans Halbbruder als Juwelendieb im Buckingham Palast

Auf Meghans Bemühungen, sich in ihre Rolle als Windsor einzuleben, pfeift ihre US-Familie offenbar ganz kräftig. Der Vater, Thomas Markle (75) gibt liebend gern schlechte Interviews gegen gutes Geld – nun folgt ihr Halbruder Thomas Markle Jr. (53) mit einem bizarren Bier-Werbespot, wie die Klatschseite Page Six der New York Post berichtet.

Darin steigt er als Dieb in den Buckingham Palast ein, um die Krone der Queen zu stehlen – bleibt aber am royalen Kühlschrank (voller Bier, versteht sich) hängen. Als ihn die Palastwache stellt, lässt er die Kronjuwelen bereitwillig fallen - das Bier will er aber nicht aufgeben. In dem Filmchen der New Yorker Brauerei soll auch ein Meghan-Lookalike vorkommen – und zwar als Komplizin, die in einem Fluchtwagen vor dem Palast auf ihn wartet. Shocking – Prinz Harrys Gemahlin als Gangsterbraut!