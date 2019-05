Drogen und Affären: Wahrheit über Meghans Vater enthüllt

Während sich Thomas Markle in der Öffentlichkeit als liebender Vater inszeniere, der stets nur das Beste für seine Tochter gewollt habe, zeichnet seine erste Frau ein anderes Bild von dem 74-Jährigen.

"Tom war ein schrecklicher Vater", behauptet die Rosyln Markle.

Auch als Ehemann soll Thomas Markle für sie keine Stütze gewesen sein. Nach der Geburt ihrer Tochter Samantha im Jahr 1964 habe die heute 73-Jährige ihren Job aufgegeben. Ein Jahr später kam Sohn Thomas Jr. zur Welt. Während sich Roslyn um die Kinder gekümmert habe, habe Thomas das Geld verdient. Seine Familie habe er aber nicht wirklich unterstützt.

"Für ihn war es sein Geld. Immer, wenn ich ihn um Hilfe bat, die Kinder zu füttern oder Windeln zu kaufen, schrie er: "'Such' dir einen verdammten Job' und lachte dann", so Rosyln, die behauptet, von ihrem Ex-Mann immer wieder beschimpft worden zu sein.

Drogen und Affären

Schließlich habe Thomas Markle sie zu seiner Mutter nach Pennsylvania geschickt. "Tom lebte ein Single-Leben in Chicago, während wir kaum überlebten. Es war seinen Eltern überlassen, uns alle zu ernähren und einzukleiden", erzählt sie über Meghans Vater, der damals zudem Drogen konsumiert und sie wiederholt betrogen haben soll.

Roslyn Markle ist der Meinung, dass ihr Ex-Mann auch als Vaterfigur versagt habe. "Wiederholt hat er Meghan gezeigt, dass man ihm nicht vertrauen kann. Das muss sie jetzt wissen", sagte sie.

Damit gemeint sind wohl die vielen Interviews, in denen sich Thomas Markle in der Vergangenheit negativ über seine Tochter geäußert hat. Der ehemalige Lichttechniker warf Meghan wiederholt vor, ihm den Kontakt zu verweigern. Auch wenn enge Freundinnen der Herzogin behaupten, dass in Wahrheit er es gewesen sei, der seine Tochter bitter enttäuscht habe.