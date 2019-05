Geburt von "Baby Sussex": Meghans Vater meldet sich zu Wort

Während Meghans Mama Doria Ragland nach London gejettet war, um bei der Geburt ihres Enkels dabei zu sein, durfte der Vater der Herzogin der Entbindung nicht beiwohnen. Das Verhältnis der 37-Jährigem zu ihrem Vater, Thomas Markle, gilt als zerrüttet. Britische Medien halten es für sogar für möglich, dass der ehemalige Lichtregisseur den Sohn seiner Tochter nie zu sehen bekommen wird.

Thomas Markle graturliert seiner Tochter

Die Geburt seines mittlerweile sechsten Enkels ließ Thomas Markle jedoch nicht unkommentiert.

"Ich freue mich zu hören, dass es Mutter und Kind gut geht", erklärte Meghans Vater gegenüber der britischen Sun. "Ich bin stolz darauf, dass mein neuer Enkel in die britische Königsfamilie hineingeboren wurde, und ich bin sicher, dass er aufwachsen wird, um der Krone und dem britischen Volk mit Gnade, Würde und Ehre zu dienen."

Hatte Meghans Vater zuvor in Interviews Vorwürfe gegen seine Tochter und die Königsfamilie Vorwürfe erhoben, schlug er nun versöhnende Töne an.

"Gott segne das Kind und ich wünsche ihm Gesundheit und Glück und meine Glückwünsche gehen an meine liebenswerte Tochter, Herzogin Meghan, und Prinz Harry - und Gott segne die Königin", sagte Thomas Markle.