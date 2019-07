Meghan vs. Tradition: So wird die royale Taufe

Heute wird getauft: Der kleine Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird in die anglikanischen Kirchengemeinschaft aufgenommen. Ganz so, wie es im britischen Königshaus Tradition ist. Die Taufe soll in der privaten Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden, die nur Mitgliedern des Königshauses vorbehalten ist. Leiten werden die Zeremonie David Conner, der Dekan von Windsor und Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury.

Doch bekanntermaßen machen die jungen Eltern gern alles etwas anders, wenn es um ihren royalen Sprössling geht. Davon ist auch Archie Harrison Mountbatten-Windsors Taufzeremonie nicht ausgenommen. Ganz auf Althergebrachtes verzichten, lässt sich allerdings nicht.