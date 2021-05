Meghan und Harry: Vertrauter gibt Einblicke in Drama um Nanny

Nach einem nicht näher ausgeführten "Vorfall", wurde das Kindermädchen jedoch nach nur kurzer Zeit gefeuert. "Ich kann aus rechtlichen Gründen nicht auf die Beschäftigungsdaten einer anderen Person eingehen", plauderte der mit Meghan befreundete Journalist und Autor aus. "Aber es war ein Vorfall in einer der ersten Nächte, der dafür sorgte, dass das Paar keine Nanny für die Nacht mehr haben wollte."

Der Zwischenfall soll für Meghan und Harry ein Grund gewesen sein, um auf eine Kinderbetreuung zu verzichten. Was genau sich in jener Nacht ereignet hat, ist jedoch unbekannt. "Nur sehr wenige Menschen kennen die wahre Geschichte dahinter", so Scobie kryptisch.

Auch in seiner Biografie "Finding Freedom" kommt Scobie auf die Nanny zu sprechen. Er beschreibt das Kindermädchen als "unprofessionell und unzuverlässig". Nach besagtem Zwischenfall sollen Meghan und Harry so nervös gewesen sein, dass sie in der Nacht wach blieben, um nach ihrem Sohn zu schauen. Auch nachdem sie nach der Entlassung ihrer ersten Nanny ein neues Kindermädchen eingestellt hatten. Schließlich sei ihnen klar geworden, dass sie ganz ohne Nanny auskommen würden.