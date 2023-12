Meghan passierte an erstem Weihnachten mit Royals peinliches Missgeschick

"Alles war in Bewegung, so viel Energie und Spaß", fügte Prinz Harrys Ehefrau hinzu.

Dann enthüllte sie, dass eine Unterhaltung mit Prinz Philip aber ziemlich in die Hose gegangen war.

"Und ich fand es einfach so wunderbar. Ich dachte 'Oh, wir haben geplaudert und es war so großartig. Und ich habe über dieses und jenes geredet'", sagte Meghan. Doch dann habe Harry sie darauf aufmerksam gemacht, dass sein Großvater wohl kein Wort verstanden hat.

"Er [Prinz Harry] sagte: 'Du hast sein schlechtes Ohr erwischt. Er konnte nichts von dem hören, was du gesagt hast", erinnerte sich Meghan an die peinliche Situation. "Ich dachte: 'Oh... nun ja, ich habe gedacht, es ist wirklich gut gelaufen", scherzte sie über sich selbst.