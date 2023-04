Meghan nicht bei Krönung: Prinz William sprach Machtwort

Der Buckingham-Palast hat bekannt gegeben, dass Prinz Harry ohne seine Ehefrau Meghan an der Krönung seines Vaters Charles am 6. Mail teilnehmen wird. Der Entscheidung sollen monatelange Diskussionen vorgegangen sein, berichtet die Daily Mail unter Berufung auf Palastinsider. Jetzt behauptet das Klatschmagazin New Idea, dass es am Ende Prinz William gewesen sein soll, der bei den Verhandlungen das letzte Wort gehabt haben soll.

