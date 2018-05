Gut behütete Meghan Markle: Erster Auftritt nach der Hochzeit

Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle hatten am Samstag auf Schloss Windsor geheiratet. Die Trauung mit rund 600 Gästen, darunter Stars wie der Sänger Elton John und der US-Schauspieler George Clooney und dessen Frau Amal, sorgte in aller Welt für Rührung und Begeisterung. Der Gottesdienst in der Schlosskirche vereinte anglikanische Tradition und afroamerikanische Elemente und würdigte damit die Braut, die eine schwarze Mutter hat.