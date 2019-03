Meghan & Kate: Eisige Mienen beim Commonwealth-Day

So unterschiedlich die Outfist der beiden Herzoginnen waren, so eisig waren auch ihre Mienen, die sie in den Westminster Abbey an den Tag legten. Herzogin Meghan zeigte sich zuweilen noch um ein Lächeln und Smalltakt bemüht. Kate hingegen schien auf Freundlichkeiten zu verzichten.

In der Kirche musste Meghan ihrer Schwägerin den Vortritt lassen. Den Gang spazierte die Herzogin von Sussex einige Schritte hinter Kate entlang. Während der Messe nahmen Harry und Meghan hinter William und seiner Frau Platz.