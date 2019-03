Kate & Meghan: Erster gemeinsamer Auftritt seit Weihnachten

Die königliche Familie versammelte sich am 5. März im Buckingham Palast, um Prinz Charles zu feiern. Zugegen waren unter anderem Queen Elizabeth, Prinz Charles, Herzogin Camilla sowie Prinz William mit Herzogin Kate. Auch Prinz Harry und Herzogin Meghan erschienen auf der Feier.

Seit über zwei Monaten hat man William (36) und Harry (37) mit ihren Ehefrauen Kate (37) und Meghan (37) nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Letzter Anlass war der Weihnachtsgottesdienst, bei dem sich die Royals am 25. Dezember gemeinsam in der St. Mary's Magdalene Church in Sandringham einfanden.

Charles feiert 50. Jubiläum seiner Amtseinführung