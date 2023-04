Brief enthüllt die eine Sache, die Meghan Schwiegervater Charles nicht verzeihen kann

Es wird angenommen, dass Harrys Ehefrau in ihrem Brief unter anderem auf die schlechte psychische Verfassung zu sprechen gekommen ist, unter der sie eigenen Angaben zufolge während ihrer Zeit im Königshaus gelitten hat, nachdem sie gegenüber Oprah behauptet hatte, sogar den Punkt erreicht zu haben, an dem sie Selbstmordgedanken hatte. Von Palastassistenten soll ihr damals gesagt worden sein soll, dass sie sich keine professionelle Hilfe suchen dürfe.

Auch über lautgewordene Vorwürfe, sie habe ihre Mitarbeiter schlecht behandelt, soll sich Meghan in ihrem Brief an Harrys Vater beklagt haben. Die Antwort ihres Schwiegervaters soll sie jedoch bitter enttäuscht haben.

Meghan angeblich enttäuscht über Charles Reaktion

Die Herzogin von Sussex "war unglücklich, dass der Brief von König Charles an sie ihre Beschwerden nicht beantwortete, dass die Vernachlässigung [die sie während ihrer Zeit als arbeitender Royal vonseiten des Königshauses erfuhr] Selbstmordgedanken in ihr vorgerufen hatte und dass eine Mobbing-Untersuchung gegen sie eingeleitet worden war", schreibt The Telegraph.

