Royal Family stellte angeblich sicher, dass Meghan nicht zur Krönung kommen will

Der Autor und Adelsexperte Tom Bower ("Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors") geht noch weiter. Gegenüber dem Promiportal Page Six gab er an, dass wohl "alle erfreut" darüber seien, dass Meghan nicht kommt. Er könne sich vorstellen, dass die Royal Family Meghan die Zeremonie unattraktiv erscheinen ließ, um zu verhindern, dass sie doch teilnehmen möchte.

Unattraktive Rahmenbedingungen

"Sie stellten sicher, dass sie nicht kommen würde, indem sie dafür sorgten, dass ihr gesagt wurde, sie müsste dreimal knicksen, dass sie nicht im Rampenlicht stehen dürfe, dass sie bei der ganzen Sache keine Rolle spielen würde und wenn sie käme, würden sie in Reihe 54 hinten hinter der Säule sitzen" so Bower. Für Harry werde es ein Kurzaufenhalt in Großbritannien, berichten britische Medien.