Meghan erstmals seit Rassismus-Eklat gesichtet: Ist da etwa Schadenfreude?

Im Palast soll Krisenstimmung herrschen: Am 28. November wurde das neue Enthüllungsbuch "Endgame" von Royal-Experte Omid Scobie veröffentlicht, der als Vertrauter von Prinz Harry und Herzogin Meghan gilt. Ein Thema, das in dem Buch behandelt wird, sorgt allerdings für besonders großes Aufsehen. Die Verbreitung der niederländischen Übersetzung musste gestoppt werden, weil darin ein Detail abgedruckt wurde, was rechtlich so nicht hätte passieren dürfen - es werden die Namen von zwei ranghohen Royals preisgegeben, die sich rassistische Kommentare erlaubt haben sollen, als Meghan und Harry noch offizielle Mitglieder des Königshauses waren.

