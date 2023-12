Lugner-Tochter Jacqueline heiratet: Wann die Hochzeitsglocken klingeln sollen

Er selbst war bisher fünfmal verheiratet - jetzt will auch Richard Lugners Tochter "Ja" Jacqueline sagen. Wie der österreichische Unternehmer und Baumeister im Gespräch mit oe24.at verrät, hat sich die 29-Jährige mit ihrem Partner, dem FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer verlobt.

Richard Lugner hofft auf Hochzeit im nächsten Jahr

Der Antrag habe in Italien stattgefunden. "Der Leo hat einen Verlobungsring besorgt und ist in Venedig in der Gondel vor ihr auf die Knie gegangen", erzählte Lugner über den romantischen Moment.

