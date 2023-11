Richard Lugner schon wieder krank: Tochter Jacqueline muss ihn vertreten

"Ich habe letzte Woche bei einer Veranstaltung ungefÀhr 250 Selfies gemacht und da wurde ich angesteckt und kurier mich jetzt aus", erzÀhlt er dem KURIER.

"Dann lass ich mich gegen Grippe impfen und hab' ĂŒber den Winter Ruhe", so sein Plan.

"Am Montag fahr ich in den ,Gudenus-Wald' (Anmerk.: in der NĂ€he von Krems) den Christbaum fĂŒr die Lugner City fĂ€llen", gibt er sich optimistisch.