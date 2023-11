Royal-Skandal: Umstrittener Moderator Piers Morgen verriet brisante Namen

In einem Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey im Frühjahr 2021 hatte das Paar darüber ausgepackt. Namen aber nannten die beiden damals nicht, sondern betonten nur, es habe sich nicht um Queen Elizabeth II. oder ihren Gatten Prinz Philip gehandelt, die damals noch lebten.

Ex-Mirror-Herausgeber Piers Morgan, heute umstrittener Moderator und Kolumnist, griff das Thema auf: In seiner Show "Piers Morgan Uncensored" gab er an, es handele sich um König Charles und Prinzessin Kate. Morgan gilt als Intimfeind von Prinz Harry und stichelt häufig gegen ihn und Ehefrau Herzogin Meghan.

Morgan erklärte seinen Zuschauenden, dass er zwar nicht glaube, "dass ein Mitglied der königlichen Familie sich jemals rassistisch geäußert hat", dass aber seine Mitbürger und Mitbürgerinnen ein Recht darauf hätten, Informationen zu erfahren, in die nur eine Handvoll Leser aus einem anderen Land versehentlich eingeweiht worden seien.

"Ehrlich gesagt, wenn Niederländer, die in eine Buchhandlung gehen, das Buch in die Hand nehmen und diese Namen sehen können, dann haben Sie - die Briten hier, die für die britische Königsfamilie bezahlen - auch ein Recht darauf, das zu erfahren", so Morgan.

"Endgame"-Autor Scobie: Keine Original-Version von "Endgame" mit Namen

Der Autor des Buchs sagte dem TV-Sender RTL selbst, dass es keine Version aus seiner Hand gebe, in denen Namen genannt würden. "Ich habe die englische Version geschrieben." Doch Fragen bleiben. Denn nach Angaben von Reportern, die die niederländische Version im Voraus gelesen hatten, geht es um zwei Passagen. An der einen Stelle werde explizit gesagt, dass Meghan in privaten Briefen einen Namen genannt habe.

An einer anderen Stelle stehe, dass ein weiteres Mitglied der Royal Family ähnliche Sorgen geäußert habe. Der niederländische Royals-Journalist Rick Evers sagte dem britischen Sender ITV am Mittwoch, der eine Name sei sehr spezifisch, der zweite aber etwas vage.

In der Sendung "Good Morning America" hatte Scobie zuvor behauptet, zu wissen, welche Mitglieder der königlichen Familie Bedenken hinsichtlich der Hautfarbe von Meghans Sohn Prinz Archie gehabt hätten. Er könne es aber nicht offenlegen, da dies nach britischem Recht verboten sei.