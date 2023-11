König Charles vor Weihnachten in der Zwickmühle: Die mögliche Lösung für sein Dilemma

Weihnachten naht und die britische Yellow Press beschäftigt vor allem eine Frage: Werden Prinz Harry und Ehefrau Herzogin Meghan die Feiertage mit den Royals in Großbritannien verbringen? Das Magazin Tatler berichtet, dass Harry "die Idee mag", zu Weihnachten in seine alte Heimat zurückzukehrt. Es sei unwahrscheinlich, dass er eine Einladung ablehne. Bisher sei Harry und Meghan aber "noch kein Angebot unterbreitet" worden. Dafür sollen die Enkelkinder von Königin Camilla erstmals auf der Gästeliste stehen. Camilla hat einen Sohn und eine Tochter aus erster Ehe. Das damit ausgedehntere Weihnachtsessen bringe aber auch Herausforderungen mit sich. "Der Familien-Zuwachs bedeutet, dass zusätzlicher Platz benötigt wird", so eine Quelle. Hello! schreibt, dass das Essen daher im Ballsaal von Sandringham, und nicht wie bisher im Speisesaal, serviert werden soll.