Meghan als Senatorin? "Definitiv ein Hoffnungsschimmer"

Laut The Mail on Sunday soll der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, versprochen haben, eine Schwarze Frau als Feinsteins Nachfolgerin für den Senat zu ernennen. "Das Problem, mit dem er jetzt konfrontiert ist, besteht darin, dass die besten Kandidaten bereits angekündigt haben, dass sie bei der nächsten Wahl im November 2024 für Feinsteins Sitz kandidieren werden", verriet eine Quelle vor wenigen Tagen. Nach Feinsteins Tod brauche Newsom aber bereits jetzt elegante Zwischenlösung, plauderte der Insider weiter aus. Würde er eine der Bewerberinnen für 2024 einsetzen, "wird ihm Freunderlwirtschaft vorgeworfen".

Und so könnte Meghan ins Spiel kommen, wurde berichtet. "Also muss er eine Frau finden, die den Job 13 Monate lang machen kann und bereit ist, sich nicht gegen eine der erfahrenen Politikerinnen zu stellen, die bereits ihren Hut in den Ring geworfen haben. Es gibt nicht so viele Frauen, auf die das zutrifft. Deshalb wird Meghans Name in aller Munde geführt", erzählte der vermeintliche Polit-Insider. Für Meghan könnte dies zum politischen Sprungbrett werden, spekulierte die Daily Mail.