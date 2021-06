Megan Fox wohnt jetzt in einem Airbnb - für 30.000 Dollar im Monat

Ihre Liebe entwickelte sich im Sturm. Nun sollen Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly laut Page Six sogar bereits zusammen wohnen - und zwar zur Miete in einer luxuriösen Airbnb-Unterkunft im gehobenen Viertel Sherman Oaks in Los Angeles, die dem Promiportal monatlich rund 30.000 US-Dollar kosten soll.

Machine Gun Kelly und Megan Fox gönnen sich Luxus-Bleibe

Laut Page Six sollen die Schauspielerin und der Rapper, die seit vergangenem Sommer ein Paar sind, derzeit ein kürzlich neu errichtetes Haus mit fünf Schlafzimmern und fünf Badezimmern bewohnen. Eingezogen seien Fox und Kelly hier im vergangenen Monat, berichtet ein Insider.