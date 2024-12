Megan Fox' Ex-Mann Brian Austin Green teilt nach Trennung gegen MGK aus

Über Machine Gun Kelly soll er dann aber ordentlich ausgeteilt haben.

"Wie alt ist er?", wollte der Schauspieler wissen. "Er ist in seinen 30ern, oder?"

"Werde erwachsen. Sie ist schwanger", stichelte Green daraufhin in die Kamera des Reporters - an MGK adressiert. Sein Herz sei "gebrochen" angesichts dieser "tragischen" Nachricht, fügte Brian Austin Green hinzu.

Die turbulenten Beziehungen der Megan Fox

Meghan Fox hatte Green 2004 im Alter von 18 Jahren kennengelernt. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr war sie mit ihm liiert. Das Ex-Paar führte eine turbulente On-Off-Beziehung. Sie verlobten sich 2006. 2009 lösten Fox und Green ihre Verlobung, nur um sich im Jahr darauf erneut zu verloben.

Fox und Green heirateten am 24. Juni 2010 im Rahmen privaten Zeremonie im Four Seasons Resort auf Maui. Zusammen haben sie drei Söhne. Fox reichte am 21. August 2015 die Scheidung ein, wenige Tage, nachdem sie und Green ihre Trennung bekannt gegeben hatten.