Ehekrise? Cameron Diaz spricht über Paartherapie mit Benji Madden

Eine Beziehung ist immer mit Arbeit verbunden und laut Diaz würden die Therapiestunden ihr Verhältnis zu Madden stärken: "Es ist das, worauf wir angewiesen sind, also hat man die Verpflichtung, daran zu arbeiten."

"Therapie ist eine große Sache in unserer Familie, Gott sei Dank", sagte Diaz in der aktuellen Folge des "Artist Friendly"-Podcasts von Joel Madden , dem Zwillingsbruder und Bandkollegen ihres Mannes.

Umso mehr wundert es, dass Cameron Diaz jetzt offen zugab, in ihrer Beziehung auf eine Paartherapie zu setzen.

Die Therapie würde ihr und ihrem Mann außerdem helfen, ihre Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen, weil sie heute über ihre Probleme sprechen.

"Warum hat es nicht geklappt? Wie kann ich es wieder zum Laufen bringen? Was ist mein Part? Was ist die Aufgabe der anderen Person?", erzählte die Schauspielerin über die Fragen, die sie und Madden im Rahmen ihrer Sitzungen zu beantworten versuchen.

"Wir sollten uns unserer selbst bewusst sein und den nächsten Versuch etwas besser vorbereitet angehen, um hoffentlich mit einem anderen Ergebnis herauszukommen", führte sie weiter aus.

Und wenn es hart auf hart kommt, konzentriere sich das Ehepaar auf das Gesamtbild.

"Beide Menschen sind nicht jeden Tag 100 Prozent", lautet Cameron Diaz' ehrliches Fazit. "Selbst wenn man sauer aufeinander ist und sich nicht sehen will, einander satthat, ist es immer noch eine 100-prozentige Hingabe an die Ehe, die Partnerschaft und das Erreichen von Dingen in der Familie."

"Wenn es nicht 100 Prozent sind, funktioniert es einfach nicht, wenn einer ein Defizit hat", so die Schauspielerin.

Harte Probe: Kinderwunsch blieb lange unerfüllt

Die Wege von Diaz und Madden kreuzten sich erstmals im Jahr 2014. Es funkte und die beiden verlobten sich noch im Dezember desselben Jahres. Im Jänner 2015 schlossen der Hollywoodstar und der Rockstar während einer intimen, aber romantischen Zeremonie in ihrem Haus in Beverly Hills den Bund fürs Leben.

Das Paar legt einen großen Wert darauf, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Dennoch wurde immer wieder gemunkelt, dass Diaz' Kinderwunsch, der jahrelang unerwünscht geblieben war, die Beziehung der beiden auf eine harte Probe stelle.

Schließlich sollte es dann aber noch klappen mit dem Nachwuchs. Tochter Raddix ist mittlerweile vier Jahre alt und Sohn Cardinal acht Monate. Zum Schutz ihrer Privatsphäre würden sie aber keine Fotos oder Details posten.