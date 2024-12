16-Jährige geschwängert: Er soll geheimer Sohn von Jay-Z sein

Jay-Z weigerte sich, DNA-Test zu machen

Wanda, die 2019 verstorben ist, behauptete laut Daily Mail in einer eidesstattlichen Erklärung, Sex mit Carter gehabt zu haben. Ihr Sohn, der behauptet Jay-Zs Kind zu sein, wurde im Sommer 1993 geboren.

Zu dieser Zeit führte sie eine immer wiederkehrende Romanze mit ihrem Highschool-Freund Robert Graves.

2010 beantragte Wanda bei einem Gericht in Pennsylvania, dass beide Männer einen Vaterschaftstest machen sollten.

Nach einigen gerichtlichen Komplikationen wurde der Fall vollständig abgewiesen, da Satterthwaite zum Zeitpunkt des Vorverfahrens über 18 Jahre alt war und nach dem Recht des Bundesstaates Pennsylvania die Vaterschaft festgestellt werden muss, bevor ein Kind das Erwachsenenalter erreicht.

Carters Anwaltsteam argumentierte dann, dass der Rapper von der Durchführung eines DNA-Tests in New Jersey ausgenommen werden sollte, da er weder in dem Staat lebte noch dort Eigentum besaß – trotz öffentlicher Aufzeichnungen, die ihn mit Häusern in Alpine und Newport in Verbindung bringen.