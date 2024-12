"Brauche Geld": Was ist mit Jim Carreys 300-Millionen-Dollar-Vermögen passiert?

Jim Carrey war 2020 und 2022 bereits in den ersten beiden Sonic-the-Hedgehog-Filmen zu sehen gewesen. Am 20. Dezember kommt der dritte Teil in die Kinos.

Bei der Premiere in London erinnerte eine Reporterin von Associated Press Jim Carrey daran, was er im Jahr 2022 über seinen Rückzug gesagt hatte.

"Ich habe genug getan. Ich bin genug", hatte Carrey damals erklärt.

Nicht ohne sich ein Hintertürchen offenzuhalten: "Wenn die Engel irgendein Drehbuch bringen, das mit goldener Tinte verfasst ist, das mir sagt, es ist wirklich wichtig, dass die Leute das sehen – dann gehe ich vielleicht mit. Aber ich mache jetzt eine Pause."

Zwei Jahre späte kehrt der 62-Jährige mit dem Blockbuster über die Videospielfigur Sonic auf die Leinwand zurück.