Herzogin Meghan feiert Baby-News in Pink

Für das süße Ereignis zog Meghan ein komplett rosafarbenes Ensemble an. Das Motto der Babyshower-Party war offenbar Pink. Zajfen, Mitbegründerin von Alliance of Moms, postete ein süßes Instagram-Foto von sich Meghan, Stone und Anderson – jeweils in babyrosa Kleidung.

Die Herzogin von Sussex nahm an der Babyparty ihrer Freundin Samantha Stone , der Chief Membership Officer von Soho House & Co., teil.

Meghan: Kritik an teurer Babyshower-Party

Meghan selbst veranstaltete rund zwei Monate vor dem Geburtstag ihres Sohnes Archie im Jahr 2019 eine kostspielige Babyshower-Party in New York, mit Freundinnen wie Amal Clooney und Serena Williams.

Meghan wohnte damals in London und soll via Privatjet nach New York geflogen sein. Die Kosten von 100.000 Dollar für den Flug soll angeblich Amal Clooney als Geschenk gesponsert haben. Ausgerichtet wurde die Babyparty von Meghans Promi-Freundinnen Amal und Serena Williams. Die beiden hatten für den freudigen Anlass die Grant Penthouse Suit im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel "The Mark Hotel" angemietet – wo eine Nacht 75.000 Dollar (umgerechnet 66.000 Euro) kostet. Geschätzte 500.000 Dollar (440.000 Euro) soll Meghan Markles Baby Shower-Party in Summe gekostet haben - was damals für reichlich Kritik sorgte.