Paul Walker starb 2013 - Tochter Meadow: Mein Vater schickt mir Zeichen

Erst kürzlich habe es einen solchen Moment, in dem ihr ihr Vater nah war, gegeben. "Noch gestern hatte ich einen Moment Zeit und dann begannen die Glocken zu läuten. Und ich dachte: 'Okay, es ist alles gut, es wird alles gut'", so Walker, die in der neuen Folge der Action-Reihe "Fast & Furious" selbst mitwirkte. "Ich bin so gesegnet, das Vermächtnis meines Vaters zu würdigen und dies für immer mit ihm zu teilen", schrieb sie Mitte Mai auf Instagram.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Fast & Furious", Teil zehn: Für immer Verbrennermotor

Im Oktober 2021 haben sie und der britische Schauspieler Louis Thornton-Allan geheiratet. Schauspieler Vin Diesel, der Patenonkel der Braut, war unter den Hochzeitsgästen. Laut der Zeitschrift People fand die Trauung an einem Strand in der Dominikanischen Republik statt. Meadows Mutter ist Walkers frühere Freundin Rebecca Soteros.