Matthew Perry: Wer erbt sein millionenschweres Vermögen?

Matthew Perry wurde am 28. Oktober im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Der ehemalige "Friends"-Star war bis zu seinem Tod unverheiratet geblieben und verstarb kinderlos. Zum Zeitpunkt seines Todes soll der Schauspieler im Besitz eines Nettovermögens von 120 Millionen Dollar (rund 113 Millionen Euro) gewesen sein. Nun fragt man sich, wer sein millionenschweres Vermögen erben wird.

➤ Lesen Sie hier mehr: Sein größter Wunsch blieb unerfüllt: Insider über einsamen Tod von Matthew Perry

Wie viel Matthew Perry mit "Friends" verdiente

"Friends" wurde Perrys größter Erfolg. Der 90er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult.

➤ Lesen Sie hier mehr: 8 spannende Fakten über "Chandler Bing" Matthew Perry