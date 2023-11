8 spannende Fakten über "Chandler Bing" Matthew Perry

"Du wirst so geliebt und wirst von Generationen vermisst werden. Danke, dass du unser Freund warst", stand am Montag auf einem der Zettel, den ein Fan des verstorbenen Schauspielers Matthew Perry vor dem "Friends"-Haus in New York hinterlassen hatte. "Danke, dass du mich zum Lachen gebracht hast", hieß es auf einem anderen. "Ich bin froh, dass Chandler das Happy End bekommen hat, dass du auch verdient hättest." Chandler Bing heiratet gegen Ende der Serie seine große Liebe Monica Geller, adoptiert mit ihr Zwillinge und zieht in einen Vorort von New York.